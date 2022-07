CAF Awards 2022: les trois finalistes pour le titre de meilleure sélection de l’année

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi la liste des trois équipes finalistes pour le titre de meilleure sélection africaine de l’année.

Le 21 juillet prochain au Maroc auront lieu les CAF Awards. Une grande cérémonie qui réunira le gratin du football africain et au cours de laquelle les meilleurs seront primés dans plusieurs catégories notamment le meilleur joueur de l’année qui repartira avec le très convoité Ballon d’Or africain.

A 24 heures du jour J, la CAF dévoile déjà les finalistes des différentes catégories. Et l’instance faîtière du foot sur le continent a publié ce mercredi les équipes encore en lice pour le titre de sélection de l’année. Dans cette liste à trois, on retrouve la sélection sénégalaise. Vainqueurs de la CAN 2022 et qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar, les Lions de la Téranga partent logiquement favoris pour ce trophée.

Hôte de la dernière Coupe d’Afrique, le Cameroun fait aussi partie de la liste. Les Lions Indomptables, qualifiés pour le Mondial qatari après leur victoire à l’arraché contre l’Algérie en barrage, complètent le groupe avec les Pharaons égyptiens, finalistes malheureux de la 33è édition du tournoi africain.

Les trois finalistes pour la sélection de l’année:

-Cameroun

-Egypte

-Sénégal

Les trois finalistes pour la meilleure joueuse de l’année:

Ajara Nchout Njoya (Cameroun & Internazionale Milano)

Asisat Oshoala (Nigeria & Barcelone)

Grace Chanda (Zambie & BIIK Kazygurt)