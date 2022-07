CAF Awards 2022: les nominés pour le titre de meilleure sélection de l’année, le Bénin absent

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce jeudi la liste des 10 équipes nominées pour le titre de meilleure sélection africaine de l’année. Une liste avec le Sénégal et l’Egypte, mais sans le Bénin.

Le 21 juillet prochain au Maroc auront lieu les CAF Awards. Une grande cérémonie qui réunira le gratin du football africain et au cours de laquelle les meilleurs seront primés dans plusieurs catégories notamment le meilleur joueur de l’année qui repartira avec le très convoité Ballon d’Or africain.

A deux semaines du jour J, la CAF dévoile déjà les candidats en lice dans les différentes catégories. Et l’instance faîtière du foot sur le continent a publié ce jeudi les 10 équipes en course pour le titre de meilleure sélection de l’année. Sur cette liste, on retrouve la sélection sénégalaise. Vainqueurs de la CAN 2022 et qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar, les Lions de la Téranga partent logiquement favoris pour ce trophée.

Hôte de la dernière Coupe d’Afrique et également retenu pour le Mondial 2022, le Cameroun fait aussi partie de la liste. Les Lions Indomptables vont notamment challenger avec les Pharaons égyptiens, finalistes malheureux de la 33è édition du tournoi africain.

Le Burkina Faso, le Maroc, la Tunisie, la Gambie, le Mali, les Comores et la Guinée Equatoriale sont les autres nominés pour cette distinction. A noter que le Bénin n’est pas retenu sur cette liste. Les Écureuils payent notamment leur cinglante défaite face à la Sierra Leone (0-1) qui leur avait fermé la porte à la phase finale de la Coupe d’Afrique au Cameroun.

La liste des 10 pays nominés