CAF Awards 2022: les nominés pour le Prix du but de l’année dévoilés

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce vendredi la liste des nominés pour le Prix du but de l’année. Un groupe de 10 acteurs du foot dont trois femmes.

La CAF a publié ce vendredi sa liste des dix plus beaux buts de l’année. Ils sont l’œuvre de trois joueuses et de sept joueurs. En effet, la star de l’AS FAR Sanaa Massoudy est nominée grâce à un son superbe but contre River Angels en Ligue des Champions féminine.

Parmi les hommes, on retrouve un Marocain, Zouhair Moutaraji. Le Wydadi avait marqué un doublé lors de la finale de la Ligue des Champions contre Al Ahly dont un magnifique missile. La somptueuse réalisation de Ben Malango lors de la défaite de la RDC face au Maroc en barrage de la coupe du monde 2022 a également été retenue.

Le vainqueur recevra officiellement sa récompense lors de la cérémonie des CAF Awards qui aura lieu à Rabat le 21 juillet prochain.

La liste complète des 10 nominés avec la vidéo des buts :

Zouhair El Moutaraji (WYdad AC) vs Al Ahly SC – Champions League Sanaa Massoudy (AS FAR) vs River Angels – Champions League féminine Youssouf Mchangama (Comores) vs Cameroun – CAN 2021 Gabadinho Mhango (Malawi) vs Maroc – CAN 2021 Pape Ousmane Sakho (Simba SC) vs ASEC – Confederation Cup Haithem Layouni (Masry SC) vs RS Berkane – Confederation Cup Ben Malango (RD Congo) vs Maroc – Qualifications Mondial 2022 Adama Congo (Burkina Faso) vs Ouganda – CAN féminine 2022 Ellyes Skhiri (Tunisie) vs Mauritanie – Qualifications Mondial 2022 Keitumetse Dithebe (Botswana) vs Burundi – CAN féminine 2022.