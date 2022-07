CAF Awards 2022: le Sénégal, équipe nationale de l’année, Aliou Cissé, entraîneur de l’année

Les CAF Awards 2022 se déroulent ce jeudi au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura à Rabat au Maroc. Plusieurs joueurs ont déjà été primés.

En course avec le Cameroun et l’Egypte, le Sénégal a été désigné meilleure équipe nationale de l’année. Une récompense logique pour les Lions de la Téranga qui ont remporté la CAN 2022 après avoir échoué en finale lors de l’édition 2019.

Grand artisan de cette belle performance des sénégalais, Aliou Cissé a de son côté décroché le titre d’entraîneur de l’année. Le technicien de 46 ans a remporté le trophée devant le Marocain Walid Regragui (Wydad Athletic Club) et le Portugais Carlos Queiroz (Égypte).

A préciser que la récompense du meilleur entraîneur de l’année (football féminin) est allée à la Sud-africaine Desiree Ellis qui a remporté le trophée pour la 3è fois consécutive. Bruce Mwape (Zambie), Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns) et Reynald Pedros (Maroc) ont fini respectivement 2è, 3è et 4è. Auteur d’un superbe retourné en Coupe de la CAF, le Sénégalais Pape Ousmane Sakho (Simba) se voit récompenser pour le plus beau but de l’année.

Le superbe but de Pape Ousmane Sakho 🇸🇳 lors de la victoire de Simba SC 🇹🇿 contre l'ASEC Abidjan 🇨🇮 (3-1) 😍🤩 🎯#CAFCC #TotalEnergiesCAFCC #TotalCAFCC @ousmane10_sakhopic.twitter.com/py0e4RiTYj — AfrikEyez Football (@afrikeyezFoot) February 13, 2022