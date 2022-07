CAF Awards 2022: l’arrivée en fanfare de Sadio Mané au Maroc (vidéo et photos)￼

Sadio Mané est arrivé ce jeudi à Rabat au Maroc pour la cérémonie des CAF Awards 2022 qui dévoilera le vainqueur du Ballon d’Or africain.

Ce jeudi 21 juillet 2022 à Rabat au Maroc auront lieu les CAF Awards. Une grande cérémonie qui réunira le gratin du football africain et au cours de laquelle les meilleurs seront primés dans plusieurs catégories notamment le meilleur joueur de l’année qui repartira avec le très convoité Ballon d’Or africain.

Vainqueur de la CAN 2022 et auteur d’une saison 2021-2022 remarquable avec Liverpool, Mané est en course pour le sacre suprême aux côtés de son coéquipier en sélection Edouard Mendy, et l’attaquant égyptien Mohamed Salah. Le Sénégalais est même au Maroc pour ce grand événement sportif où il est donné archi favori pour le titre de joueur de l’année. Le Lion de la Téranga a en effet atterri ce matin à Rabat, quelques heures après son premier match avec le Bayern Munich aux Etats-Unis.

Sadio Mané est arrivée au Maroc pour les CAF Awards 2022

Sadio Mané est arrivée au Maroc pour les CAF Awards 2022

A noter que Mohamed Salah et Edouard Mendy, également en course pour le BO ne seront pas présents à la cérémonie. Le premier va assister à un match avec son club de Liverpool alors que les raisons de l’absence du second n’ont pas été communiquées.

C’est le complexe Mohammed VI de football de Maâmoura à Rabat qui abritera l’événement. La cérémonie est à suivre en direct sur la troisième chaîne du groupe SNRT marocain Arryadia. Les canaux digitaux de la CAF retransmettront également en direct l’événement sportif qui débutera à 18 heures (GMT).

Pour cette première édition post-Covid, plusieurs acteurs du foot africain seront couronnés dans plusieurs catégories. De joueur de l’année à la joueuse africaine en passant par la meilleure sélection. Le plus beau but de la saison sera également récompensé.

Liste complète des trois premiers nominés (par ordre alphabétique)

Joueuse de l’année

Ajara Nchout Njoya (Cameroun & Internazionale Milano)

Asisat Oshoala (Nigeria & Barcelone)

Grace Chanda (Zambie & BIIK Kazygurt)

Joueur de l’année

Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea)

Mohamed Salah (Égypte & Liverpool)

Sadio Mane (Sénégal & Bayern Munich)

Joueuse interclubs de l’année

Andile Dlamini (Afrique du Sud & Mamelodi Sundowns)

Bambanani Mbanie (Afrique du Sud & Mamelodi Sundowns)

Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes)

Joueur interclubs de l’année

Achraf Dari (Maroc & Wydad Athletic Club)

Aliou Dieng (Mali & Al Ahly)

Mohamed El Shenawy (Egypte & Al Ahly)

Jeune joueuse de l’année

Doris Boaduwaa (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies)

Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Avaldsnes)

Yasmine Zouhir (Maroc & AS Saint-Etienne)

Jeune joueur de l’année

Hannibal Mejbri (Tunisie & Manchester United)

Karim Konate (Côte d’Ivoire & ASEC/RB Salzburg)

Pape Matar Sarr (Sénégal & Tottenham Hotspur)

Bruce Mwape (Zambie)

Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns)

Reynald Pedros (Maroc)

Aliou Cissé (Sénégal)

Carlos Queiroz (Égypte)

Walid Regragui (Wydad Athletic Club)

AS FAR (Maroc)

Hasaacas Ladies (Ghana)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Al Ahly (Égypte)

RS Berkane (Maroc)

Wydad Athletic Club (Maroc)

Cameroun

Égypte

Sénégal

En raison de l’absence d’une compétition féminine majeure au cours de la période considérée, l’équipe organisatrice des CAF Awards 2022 a revu le processus de sélection pour cette importante catégorie. La Coupe d’Afrique des Nations féminine TotalEnergies au Maroc sera prise en compte comme l’un des critères pour désigner un lauréat digne du statut du prix et du football féminin en général. Le nom du lauréat sera annoncé le 23 juillet 2022 à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine.

But de l’année

Gabadinho Mhango (Malawi & Orlando Pirates)

Pape Ousmane Sakho (Sénégal & Simba)

Zouhair El Moutaraji (Maroc & Wydad Athletic Club)