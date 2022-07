CAF Awards 2022: la réaction de Sadio Mané après avoir remporté le Ballon d’Or

Sans grande surprise, Sadio Mané a remporté le trophée du meilleur joueur africain de l’année lors des CAF Awards 2022 ce jeudi. Au moment de recevoir son trophée, le sénégalais n’a pas pu cacher son émotion.

Sadio Mané a remporté ce jeudi le Ballon d’Or africain récompensant le meilleur joueur de l’année. L’attaquant sénégalais a décroché le sacre, pour la deuxième fois de sa carrière, devant son coéquipier en sélection, Edouard Mendy, et l’attaquant égyptien Mohamed Salah. Au moment de recevoir son trophée, la nouvelle recrue du Bayern Munich s’est montrée très émue.

«Je suis très honoré d’être présent à cette cérémonie ici pour la cinquième fois de suite. Je veux remercier notre président et mon coach Aliou Cissé sans oublier mes coéquipiers en club et sélection mais aussi ma famille depuis Bambali, mes amis et mes proches. Je n’ai même pas les mots ce soir», a déclaré le Lion de la Téranga avant d’enchaîner en conférence de presse.

«Comme je l’ai dit depuis le début je suis très content de le gagner car ce n’est pas facile. Je veux remercier mes coéquipiers car sans eux ça n’aurait pas été possible tout comme mon club et ma sélection. Je remercie tout le monde pour le soutien. Car ils sont tous derrière moi depuis le début et encore plus depuis la victoire à la CAN et la qualification au Mondial. Merci à eux. Je leur dis un grand merci tout comme aux journalistes sénégalais présents dans la salle».

Une distinction totalement méritée au vu de la saison monstrueuse du joueur bavarois. Vainqueur de la CAN 2022, la première dans l’histoire du Sénégal, et grand artisan de la qualification des Lions de la Téranga à la Coupe du monde Qatar 2022, Sadio Mané a également permit à son ancien club de Liverpool d’accrocher la deuxième place en Premier League et deux coupes nationales.