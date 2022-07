CAF Awards 2022: « Énorme », la réaction de Macky Sall après la razzia des sénégalais

Le Sénégal a réalisé un gros coup ce jeudi à la cérémonie des CAF Awards avec plusieurs récompenses empochées. De quoi rendre fier son président Macky Sall.

Vainqueur de la CAN 2022, la première de son histoire, le Sénégal a fait une razzia lors des CAF Awards 2022 tenus ce jeudi au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura à Rabat au Maroc. L’équipe nationale a remporté le titre de meilleur sélection de l’année. Une récompense logique au vue de la performance des Lions de la Téranga également qualifiés pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Au titre des distinctions individuelles, le Sénégal repart avec trois joueurs couronnés. Sadio Mané (Ballon d’or), Pape Ousmane Sakho (meilleur butteur de l’année) et Pape Matar Sarr (meilleur jeune joueur) ont en effet raflé des trophées. De quoi rendre fier le président sénégalais.

Dans un post sur les réseaux sociaux, Macky Sall a envoyé un message fort aux Lions. «Quelle belle moisson du football sénégalais aux CAF Awards 2022! Par votre vaillance et vos titres, chers Coach Aliou, Sadio Mane, Pape Matar Sarr, Pape O. Sakho et la Sélection, vous avez fait du Sénégal cette belle et respectée nation du football. Félicitations », a écrit le dirigeant sénégalais.