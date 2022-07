CAF Awards 2022: « Ce serait exceptionnel si… », les vœux de Sadio Mané

A Rabat au Maroc où il assiste à la cérémonie des CAF Awards 2022, Sadio Mané a été interrogé sur le Ballon d’Or africain dont il est le grand favori. Et le le Sénégal a souhaité avant tout remporter des titres collectifs avec son pays le Sénégal.

Le complexe Mohammed VI de football de Maâmoura à Rabat au Maroc accueille depuis ce jeudi 21 juillet (19h GMT) la cérémonie des CAF Awards. Un grand événement sportif qui réunit le gratin du football africain et au cours duquel les meilleurs acteurs du foot seront primés dans plusieurs catégories notamment le meilleur joueur de l’année qui repartira avec le très convoité Ballon d’Or africain.

Grand Favori pour le titre de meilleur joueur de l’année, Sadio Mané est également présent à la grande cérémonie. Interrogé quelques minutes avant le début de l’événement sur ses souhaits pour cette édition 2022, le nouvel attaquant du Bayern Munich n’a pas caché son souhait de remporter le Ballon d’Or pour la deuxième fois dans sa carrière, même s’il a espéré décrocher des titres collectifs avec son équipe du Sénégal.

« Gagner ce genre de trophée (le titre de Meilleur Joueur Africain) est toujours réconfortant. Ce serait une motivation supplémentaire pour se donner encore à fond, mais ce n’est pas le plus important. Pour moi, c’est d’abord le collectif, et gagner une CAN restera la meilleure des choses qui m’est arrivée dans la vie», a déclaré Sadio Mané.

Pour le natif de Bambali, voir le Sénégal gagner les distinctions les plus importantes ce soir serait exceptionnel. » Cela prouverait que notre football avance, nous sommes sur la bonne voie et tout le monde doit faire en sorte que notre football reste ainsi. C’est une question de continuer », a-t-il ajouté.