« Ça vous fait trop mal », l’artiste Gospel KS Bloom attaque le public ivoirien

L’artiste ivoirien de musique Gospel, Ks Bloom, a récemment exprimé son mécontentement envers le public ivoirien, les qualifiant de « Team Gratuitement ». Il reproche à ce public sa préférence pour la musique urbaine au détriment du Gospel. Cette déclaration reflète la frustration de KS Bloom face à ce qu’il perçoit comme un manque de soutien et d’appréciation pour la musique Gospel dans son pays.

L’artiste Gospel ivoirien, KS Bloom, s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique après avoir publié un message critiquant ouvertement le public ivoirien. Cette polémique a émergé suite à deux concerts majeurs qui ont récemment attiré l’attention : celui de Didi B le 25 novembre, rassemblant 5000 personnes au parc des expositions d’Abidjan, et celui de Fally Ipupa en France, qui a réuni 40 000 personnes.

Le lauréat du Primud d’or 2022 a qualifié le public ivoirien de « Team gratuitement », suggérant ainsi qu’ils seraient prêts à débourser des sommes importantes pour assister aux concerts d’artistes internationaux, tandis qu’ils réclameraient la gratuité pour les artistes chrétiens.

“40k personnes en train de chanter ‘1 coup 1 coup 1 coup’, vous avez accepté de payer pour y aller. Mais payer pour rester dans la présence de Dieu, ça vous fait trop mal. Team Gratuitement”, a publié KS Bloom en story sur Facebook.

- Publicité-

Dans une vidéo ultérieure, KS Bloom a affirmé que les artistes chrétiens ont les mêmes frais que leurs homologues du monde entier, et qu’il est donc juste de payer le même prix pour assister à leurs concerts, sans se plaindre.

Cette prise de position a vivement été critiquée dans le milieu artistique et a suscité de nombreuses réactions parmi le public ivoirien. Les détracteurs de KS Bloom soulignent que la musique gospel est avant tout un moyen de louer Dieu et de propager un message spirituel, et non une simple prestation artistique.

Certains estiment donc que les concerts d’artistes chrétiens devraient rester accessibles au plus grand nombre, sans être soumis à des tarifs élevés. D’autres, en revanche, soutiennent que les artistes chrétiens ont également des frais à couvrir et méritent donc une rétribution juste pour leur travail.

- Publicité-

Cette controverse soulève donc des questions plus larges sur la nature de l’industrie musicale et les attentes du public envers les artistes chrétiens. Les débats font rage et aux dernières nouvelles, KS Bloom a présenté ses excuses au public ivoirien.