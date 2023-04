« Ça semble si surréaliste – Wow, ils vont m’arrêter », Donald Trump à son arrivée au tribunal

- Publicité-

Donald Trump a jugé mardi « surréaliste » d’avoir à comparaître devant un juge de New York, une première historique pour un ancien président américain.

« Je me dirige vers (…) le tribunal. Ça semble si surréaliste – Wow, ils vont m’arrêter. Je n’arrive pas à croire que ça se passe en Amérique », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. Donald Trump, inculpé dans une affaire de fraude liée à de l’argent versé en 2016 à une star du porno, va être présenté à la justice et brièvement placé en état d’arrestation.

Former Pres. Trump's post on Truth Social as he headed to the Manhattan Criminal Courthouse: pic.twitter.com/GLmyy9bFsB

Alors que Donald Trump est arrivé depuis bientôt une heure au tribunal, où il a été placé en état d’arrestation dès son arrivée et doit comparaître pour se voir notifier les charges contre lui, une porte-parole de la Maison Blanche a, lui, fait que savoir la comparution de Donald Trump n’est « pas une priorité » pour le président Joe Biden.

Selon une porte-parole de Joe Biden, la comparution de Donald Trump n’est « pas une priorité » pour l’actuel président. « Evidemment, il suivra une partie de l’actualité quand il aura un moment pour se tenir au courant des nouvelles du jour, mais ce n’est pas une priorité pour lui », a assuré Karine Jean-Pierre.

Donald Trump ne devrait pas passer une seule minute en détention. Après avoir plaidé coupable, l’ancien président des États-Unis devrait ressortir libre de sa comparution en attendant les prochaines audiences et un procès. Mais cette liberté devrait être conditionnée au paiement d’une caution fixée par le juge à l’issue de l’audience.

JUST NOW: Trump gives fist pump as he leaves for courthouse in NYC.pic.twitter.com/tMlTiOPaIo