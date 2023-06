«Ça ne me touche pas que 42 000 imbéciles fassent des cris de singes», Aliou Cissé cash sur le racisme

Le sélectionneur du Sénégal était lundi en conférence de presse à Lisbonne au Portugal, à la veille du match amical face au Brésil. Et Aliou Cissé a évoqué le racisme dans le milieu du foot.

Si la rencontre de gala de ce mardi à Lisbonne au Portugal, entre le Sénégal et le Brésil, va permettre aux deux nations de gagner des points dans le classement FIFA, c’est avant tout pour envoyer un message aux racistes qui pullulent les terrains de foot. En effet, en plein 21è siècle, des cris de singe continuent de se faire entendre, surtout dans les stades européens où le mal semble être enraciné.

Les derniers incidents avec, Romelu Lukaku lors d’une rencontre entre l’Inter Milan et la Juventus, et Vinicius Junior qui a été la cible d’insulte raciste lors d’un match entre le Real Madrid et Valence, ne sont que des exemples parmi tant d’autres.

- Publicité-

En conférence de presse d’avant-match, lundi, le sélectionneur du Sénégal est bien évidemment invité à réagir à ce fléau. Et la réponse d’Aliou Cissé a été cash. « C’est malheureux de voir encore ces genres d’attitudes et de comportements dans les stades au 21e siècle, en 2023. Mais en réalité, moi, j’ai une autre façon de vivre ma négritude. Je sais qui je suis, d’où je viens et qui sont mes ancêtres. Je connais mon histoire« , a lâché l’ancien défenseur dans des propos relayés par Afriquesports.

Aliou Cissé lâche ses vérités sur le racisme

Le natif de Ziguinchor, qui a également été victime de racisme durant sa carrière de joueur, en a profité pour prodiguer quelques conseils à ses jeunes frères footballeurs qui vivent ce mal. Et pour le technicien de 47 ans, la solution est d’ignorer ces « imbéciles » qui ne savent pas ce qu’ils sont venus faire au stade.

« Aujourd’hui, ça ne me touche pas que 42 000 imbéciles fassent des cris de singes. Je suis fier d’être noir. Il n’y a rien qui peut me toucher dans ça. Et c’est cet exemple là que j’ai envie de donner à tous ces jeunes, à Vinicius, Kalidou Koulibaly ou Mouctar Diakhaby. Je sais ce qui se passe en Italie ou ailleurs. Moi, j’ai une façon spéciale de vivre ma négritude. Dans ma façon de vivre, ça ne peut pas me déstabiliser d’entendre deux ou trois mecs en train de faire des cris de singes. Nous avons tous été victimes de ça à un moment donné dans notre vie, mais ça ne nous a pas empêchés d’avancer. Il y a encore beaucoup plus grave qu’un problème de couleur de peau ou cette discrimination sociale et économique», a-t-il ajouté.

- Publicité-

Pour rappel, le match Brésil-Sénégal est prévu ce mardi 20 juin 2023 au stade José Alvalade à Lisbonne au Portugal, à partir de 20 heures (GMT+1).

Articles similaires