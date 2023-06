« ça m’apaise … », Aya Robert réagit à l’arrestation de Lolo Beauté

Les réactions se multiplient sur les plateformes de médias sociaux depuis la révélation de l’arrestation de Lolo Beauté. Dans le lot, Aya Robert, la blogueuse dont les confrontations avec Lolo Beauté sont bien connues, a opté pour une approche ironique pour aborder cette affaire.

Le samedi 3 juin 2023, l’influenceuse ivoirienne Louise Makosso connue sous le nom de Lolo Beauté a été appréhendée à l’aéroport Félix Houphouet Boigny d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, à son arrivée en provenance de France. Alors que les véritables raisons derrière son arrestation demeurent encore inconnues, la figure médiatique, Aya Robert, avec qui Lolo Beauté avait souvent été en conflit sur la toile, a saisi cette occasion pour se moquer de sa collègue.

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Aya Robert connue pour ses sorties fracassantes a exprimé sa « compassion » pour Lolo Beauté d’une manière cynique. « Ça me fait de la peine et en même temps ça m’apaise. Au moins, elle n’a qu’à passer un jour à la MACA (Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan) et puis elle va ressortir... », a-t-elle déclaré dans une vidéo, faisant référence à la détention provisoire de Lolo Beauté.

Faut-il le rappeler, Lolo Beauté et Aya Robert, deux figures de proue de la blogosphère, se sont souvent affrontées dans des échanges houleux sur les réseaux sociaux. Leurs clashs étaient devenus une forme de divertissement pour certains internautes avides de spectacles virtuels.

