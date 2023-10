«Ça m’a fait très mal parce que…», Kalidou Koulibaly sur son départ de Chelsea

En rassemblement avec le Sénégal, dans le cadre de la trêve internationale d’octobre, Kalidou Koulibaly est revenu sur son passage d’une saison à Chelsea. Et le défenseur aurait aimé aller au terme de son contrat avec les Blues.

A l’été 2022, Kalidou Koulibaly rejoignait Chelsea pour 38 millions d’euros en provenance de Naples. Après 8 saisons passées avec les Partenopei, 317 matches (14 buts), une Supercoupe (2015) et une Coupe d’Italie (2020), le défenseur sénégalais avait décidé de poursuivre sa carrière en Angleterre.

Cependant, son passage chez les Blues ne s’est pas déroulé comme prévu. Peu convaincant pour sa première saison avec les Blues, avec un club qui a fini au milieu de tableau malgré les nombreux joueurs achetés, le Sénégalais a été poussé vers la sortie, avec un maigre bilan de deux buts et une passe décisive pour 32 apparitions avec les Londoniens.

Invité sur l’émission « Talents d’Afrique » sur Canal+ Sport Afrique, lundi, le nouveau joueur d’Al-Hilal en Arabie saoudite, où il a déjà fait huit apparitions et a marqué un but, est revenu sur cette période difficile de sa carrière.

« J’ai beaucoup appris. Même si les choses ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais sur le terrain, je connaissais mes capacités et mes limites. C’était très difficile de s’intégrer parmi tant de joueurs. (… )« , a-t-il confié. « Au départ, les choses se passaient bien sous la direction de Tuchel, mais les choses sont devenues plus compliquées avec un changement d’entraîneur et l’arrivée de nouveaux joueurs. Ça m’a fait très mal parce que je voulais montrer à tout le monde que j’avais le niveau pour jouer en Premier League« , poursuit-il.

« J’ai fait quelques bons matches, mais ce n’était pas suffisant, alors j’ai décidé ensuite que je devais partir et je devais l’accepter. que cela aurait dû arriver avant ou après, mais ce n’était certainement pas le bon moment et il faut l’accepter », a conclu le vainqueur de la CAN 2021. Ce douloureux épisode semble désormais relégué au passé, puisque Koulibaly assure avoir retrouvé sa joie de jouer en Arabie saoudite.