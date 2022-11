C3: Tosin Aiyegun et Zurich FC s’inclinent à Arsenal, la Roma écrase Ludogorets de Verdon, les résultats du jeudi

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce jeudi, comptant pour la sixième et dernière journée des phases de groupe de la Ligue Europa. Les Béninois Olivier Verdon et Tosin Aiyegun et leur club respectifs se sont tous inclinés.

La phase de groupe de la Ligue Europa s’est achevée ce jeudi avec les rencontres de la sixième journée. Grand favori pour le sacre suprême, Arsenal s’est offert une précieuse victoire à domicile contre le FC Zurich. Dans un match disputé à l’Emirates Stadium, les Gunners se sont imposés sur le score de 1-0.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TRO - : - AUX La Liga 2022-2023 Journée 13 GIR - : - Athletic Club La Liga 2022-2023 Journée 13 Getafe - : - Cadiz Serie A 2022-2023 Journée 13 Empoli - : - Sassuolo Serie A 2022-2023 Journée 13 Salernitana - : - CRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Hertha Berlin - : - Bayern Munich Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FC Augsburg - : - Eintracht Frankfurt Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 1899 Hoffenheim - : - RB Leipzig Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FSV Mainz 05 - : - VfL Wolfsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Dortmund - : - VfL BOCHUM Premier League 2022-2023 Journée 15 WOL - : - BRI Premier League 2022-2023 Journée 15 NOT - : - BRE Premier League 2022-2023 Journée 15 MAC - : - FUL Premier League 2022-2023 Journée 15 LEE - : - BOU La Liga 2022-2023 Journée 13 VAL - : - Elche Premier League 2022-2023 Journée 15 EVE - : - LEI La Liga 2022-2023 Journée 13 Celta Vigo - : - Osasuna Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 WER - : - SCH < >

L’unique but de la partie a été inscrit par Kieran Tierney en première période. Avec 15 points au total dans le groupe A, Les Londoniens prennent la première place devant le PSV Eindhoven, vainqueur de Bodo/Glimt (2-1) dans l’autre match de cette poule. Avec une seule victoire en six apparitions, le FC Zurich de l’attaquant béninois Tosin Aiyegun est lui, éliminé.

Fortune identique pour l’Ecureuil Olivier Verdon et son club de Ludogorets qui ne verront pas les phases à éliminations directe de cette compétition européenne. En pôle position pour disputer les barrages avant le coup d’envoi, les Bulgares ont été éjectés par les Romains qui se sont imposés sur le score de 3-1 pour leur réveil spectaculaire dans ce tournoi. Ludogorets disputera cependant la Ligue Europa Conférence grâce à sa troisième place acquise. Déjà qualifié et assuré de finir premier, le Bétis Séville a lui, disposé de HJK Helsinki (3-0).

Dans les autres rencontres, Monaco a pris le dessus sur l’Etoile Rouge de Belgrade (4-1). Une belle victoire des Monégasques qui valident leur ticket pour la qualification pour les barrages, comme Nantes qui s’est imposé face à l’Olympiakos (2-0). Tenu en échec par Larnaca (1-1), Rennes devra aussi passer par les barrages.

Les résultats de la soirée en C3 :

Groupe A : Arsenal 1-0 Zurich, Bodo/Glimt 1-2 PSV Eindhoven

Groupe B : Dynamo Kiev 0-2 Fenerbahçe, RENNES 1-1 Larnaca

Groupe C : Betis 3-0 Helsinki, Roma 3-1 Ludogorets

Groupe D : St Gilloise 0-1 Union Berlin, Braga 2-1 Malmö

Groupe E : Real Sociedad 0-1 Manchester United, Sheriff 1-0 Omonia

Groupe F : Midtjylland 2-0 Sturm Graz, Feyenoord 1-0 Lazio

Groupe G : Olympiakos 0-2 NANTES, Qarabag 1-1 Fribourg

Groupe H : Trabzonspor 1-0 Ferencvaros, MONACO 4-1 Etoile Rouge