C3: suspense total entre Man U et le Barça, la Juve doit réagir, le programme des barrages retour

Découvrez les rencontres au programme ce jeudi, comptant pour les seizièmes de finale retour de la Ligue Europa.

Après la manche aller, place à la phase retour des barrages de la Ligue Europa. Le second round des seizièmes de finale de la C3 se dispute en effet ce jeudi à travers les pelouses européennes. A Old Trafford se tiendra un choc des titans entre Manchester United et le Barça. Séparées sur un nul spectaculaire au Camp Nou la semaine dernière (2-2), les deux équipes n’ont cette fois-ci d’autres choix que de se départager.

Bien que solidement installés en tête de la Liga, les Blaugrana ne sont pas assurés de leur qualification, tandis que les Mancuniens sont portés par le vent de la confiance après leur victoire contre Leicester (3-0). Les Red Devils défient d’ailleurs Newcastle ce weekend, en finale de la Coupe de la Ligue, une occasion de décrocher leur premier titre depuis six ans.

De son côté, la Juventus est largement favorite face à une équipe nantaise peu en verve en championnat (13ème), bien que le club italien ne soit pas non plus leader de la Serie A cette saison. Cela peut donner des idées aux Français, qui espèrent créer la surprise devant leur public malgré un effectif bien moins prestigieux que celui de leur adversaire.

Nantes compte ainsi sur la réminiscence de la demi-finale retour de la Ligue des Champions de 1996, où il avait dominé « la Vieille Dame » (3-2) à La Beaujoire, même si cette fois-ci, une victoire sera synonyme de qualification.

Enfin, Monaco est dans une position avantageuse avant d’accueillir le Bayer Leverkusen, battu en Allemagne 3-2. Les Monégasques, euphoriques et invaincus en 2023, occupent la 3ème place du championnat de France et ne devraient pas rencontrer de grandes difficultés face à leur adversaire en difficulté, qui vient de subir une défaite à domicile contre Mayence (3-2) en Bundesliga.

Programme des barrages retour d’accession aux 8e de finale de la Ligue Europa, jeudi (GMT):

(17h45)

FC Nantes (FRA) – Juventus Turin (ITA)

Midtjylland (DEN) – Sporting Portugal (POR)

AS Monaco (FRA) – Bayer Leverkusen (GER)

PSV Eindhoven (NED) – Séville FC (ESP)

(20h)

Manchester United (ENG) – FC Barcelone (ESP)

Rennes (FRA) – Shakhtar Donetsk (UKR)

Union Berlin (GER) – Ajax Amsterdam (NED)

AS Rome (ITA) – RB Salzbourg (AUT)