C3: Barça et Man United dos à dos, Salzburg s’offre la Roma, Rennes tombe à Donetsk

Quatre rencontres ont été disputées cet après-midi, comptant pour les barrages aller de la Ligue Europa. Découvrez les résultats à l’issue des matchs.

La Ligue Europa était à l’honneur ce jeudi avec les rencontres des barrages aller. Au Camp Nou, le Barça et Manchester United se sont affrontés pour une place en quart de finale. Un duel qui a finalement accouché d’un match nul de 2 buts partout.

Malgré tout, le spectacle a été au rendez-vous avec les deux favoris de cette compétition qui se rendaient coup pour coup. Si la première période a laissé le marquoir électronique inviolé, le second round a été sans repos avec deux buts inscrits dans les dix premières minutes.

Marcus Rashford sur une passe de Fred répondait rapidement à Marcos Alonso pour le 1-1. Quelques minutes plus tard, c’est au tour des Red Devils de reprendre l’avantage grâce à un contre son camp de Jules Koundé. Pas de quoi décourager cependant les locaux qui ont poussé jusqu’à égaliser dans les 15 dernières minutes, sur une réalisation cette fois-ci de Raphina (2-2).

Un score qui n’évoluera plus malgré les derniers assauts de part et d’autre. Les deux équipes se quittent donc sur ce résultat nul. Mancuniens et Blaugranas vont se départager lors de la manche retour, prévue jeudi prochain à Old Trafford.

Dans les autres rencontres de cet après-midi, la RB Salzburg a pris une précieuse option sur la qualification en quart de finale en venant à bout des Italiens de l’AS Roma (1-0). L’unique but de la partie a été marqué par Nicolas Capaldo en toute fin de match (88è).

De son côté, l’Ajax a concédé le nul à domicile contre les Allemands de l’Union Berlin (0-0). En déplacement à Donetsk, Rennes n’a pas réalisé l’exploit face au Chakhtar. Le Stade Rennais s’est incliné sur le score de 2-1. Une courte défaite pour les Rouge et Noir qui vont tenter de renverser leur adversaire à la maison, dans une semaine.