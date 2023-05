C1: Twitter se paye Haaland après Real Madrid 1-1 Man City

-Publicité-

Discret lors du nul entre le Real Madrid et Manchester City (1-1) ce mardi soir en Ligue des champions, Erling Haaland a eu droit aux moqueries des internautes sur Twitter.

En déplacement ce mardi soir au Santiago Bernabeu, dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions, Manchester City n’a fait mieux qu’un match nul (1-1) au terme de la partie. Longtemps menés au score, sur un boulet de canon signé Vinicius Junior, les Cityzens ont finalement arraché l’égalisation, à l’heure de jeu. Talisman de cette équipe des Skyblues, Kevin De Bruyne s’est mué en sauveur pour éviter la défaite aux siens. Une sublime réalisation qui a cloué Thibaut Courtois au pilori, impuissant sur cette fusillade de son coéquipier chez les Diables Rouge.

Si lui n’a pas été cloué, il s’est cependant montré très discret. Il s’agit d’Erling Haaland, moins dangereux devant les buts madrilènes. Sans doute muselé par le roc Antonio Rudiger, le cyborg norvégien a été très discret durant la rencontre, où il n’a touché le cuir qu’à seulement 21 fois pour zéro but marqué. Une inefficacité du joueur de 22 ans (9 matchs et 12 buts en LdC cette saison) qui lui a valu les critiques des internautes sur Twitter.

Le match de Haaland mdrrrrrrrrrr pic.twitter.com/2fsIs7L0QI — ShawFCB (@fcb_shaw) May 9, 2023

Rüdiger with Haaland pic.twitter.com/t4QLMwUAlc — Troll Football (@TrollFootball) May 9, 2023

Hier on m’a dit que demain le Réal allait se manger un 4-0 avec un triplé de Haaland #RMAMCI pic.twitter.com/87MVVwpQIJ — AkhyDodolf🇲🇦 (@JL_KB9) May 9, 2023

Courtois a presque touché 2 fois plus de ballon que Haaland https://t.co/fzhuB8r1iN pic.twitter.com/pSfrneyEFp — 🇻🇦🇨🇷✨ مارفن ن (@mrvtrlpsg) May 9, 2023

La vue d’Erling Haaland à chaque fois qu’il se tournait vers le but pic.twitter.com/sn4SJyGCTM — !£ ǥ ƶ ø n! 🐐 (@Egzon_kb) May 9, 2023

Rudiger qui continue de suivre Haaland jusqu'au couloir du Santiago Bernabeu pic.twitter.com/fToXFYmQbd — LOCO (@Loco_ST_) May 9, 2023

Haaland défendu par Guardiola

Loin de railler également son buteur pour sa prestation mitigée, Pep Guardiola a défendu l’international norvégien qui a raté l’occasion de creuser d’avantage l’écart au classement des buteurs. « Malheureusement pour lui, les espaces entre les défenseurs centraux et les latéraux étaient occupés. Du coup, ce n’était pas facile pour Erling. Pour autant, il s’est bien déplacé et a eu ses chances », a analysé le technicien espagnol au micro de BT Sport. Lors de la manche retour mercredi prochain, Haaland va devoir en faire plus pour faire la différence.

