C1: « On a de l’espoir pour le retour », Carlo Anceotti après Real Madrid 1-1 Man City

Carlo Ancelotti a réagi au match nul de son équipe contre Manchester City (1-1) ce mardi soir, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Et l’entraineur du Real Madrid espère que les siens arracheront la victoire au match retour à l’Etihad stadium.

Le Santiago Bernabeu était ce mardi soir le théâtre d’un choc des titans entre le Real Madrid et Manchester City. Un match comptant pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. Très engagées avec plusieurs occasions créées de part et d’autres, les deux équipes n’ont cependant pas réussi à se départager. A l’arrivée, Madrilènes et Cityzens se sont quittés sur un score de parité (1-1). Une magnifique réalisation de Kevin de Bruyne en seconde période a permis aux Cityzens d’arracher l’égalisation après l’ouverture du score par Vinicius en première mi-temps.

En zone mixte après la rencontre, Carlo Ancelotti a apprécié la prestation des siens face aux champions d’Angleterre en titre. Et le technicien italien est confiant quant aux chances de qualification des Merengues au retour dans 8 jours, à l’Etihad stadium. « Je crois que le match a été équilibré. On a lutté et montré beaucoup d’envie. On a de l’espoir pour le retour. (…) C’est un nul contre une équipe très forte. Comme on l’a dit, le match décisif c’est au retour. On aurait pu prendre un bon avantage, mais l’avantage on l’a eu avec les sensations qu’on a eues dans ce match. Si on est capables de répéter ce genre de prestation au retour, on aura de belles chances de se qualifier« , a prédit l’Italien sur Canal + Foot.

L’ancien coach du PSG a par ailleurs critiqué l’arbitrage qui selon lui, est coupable sur le but égalisateur de Manchester City. L’entraineur de 63 ans estime que le ballon était sorti au début de l’action qui a mené à la réalisation de Kevin De Bruyne à la 67e minute. « Elle me paraissait dehors cette balle, oui. Je pense que l’arbitre n’a pas été très attentif. C’est une situation que le VAR doit contrôler. Je ne sais pas si c’est une action décisive mais bon… De plus, avant l’attaque, il y avait corner« , a dénoncé Ancelotti.

