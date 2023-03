C1: la réaction de Sadio Mané après Bayern 2-0 PSG

Sadio Mané a également réagi à la qualification du Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions après sa victoire face au PSG (2-0) mercredi soir. Et l’attaquant sénégalais a félicité le club parisien qui n’a pas démérité.

Grand favori pour le sacre suprême en Ligue des champions, le Bayern Munich a fait un nouveau pas vers son objectif. Les Bavarois se sont qualifiés pour les quarts de finale après leur double victoire contre le PSG (1-0-2-0) en huitièmes e finale. Tombeurs des Parisiens au Parc des Princes, les Allemands ont récidivé mercredi soir face à l’équipe parisienne. Réalistes, les locaux se sont imposés sur des buts de Choupo-Moting et Serge Gnabry.

Entré en jeu à la 82è minute, Sadio Mané a également contribué à la victoire des siens. Et s’il n’a pas trouvé le chemin des filets, l’attaquant sénégalais qui dispute son premier match de C1 depuis sa blessure au genou, a montré que son niveau n’a pas diminué et qu’il est toujours létal. En témoigne sa réalisation en toute fin de match, refusée pour une position de hors-jeu. En gros, dans ce match, le fils de Bambali a touché 3 fois au ballon. Il a réussi un dribble et gagné un duel aérien.

Invité à commenter la performance du Paris Saint-Germain après la rencontre, Sadio Mané s’est montré évasif sur la question des journalistes. Pour l’attaquant sénégalais, le club parisien a également réussi son match, mais le Bayern Munich a juste été plus réaliste. « Ils ont une belle équipe, ils ont fait de bonnes choses mais cela n’a pas fonctionné, c’est tout et tant mieux pour nous », a-t-il laissé entendre.