C1 CAF : le tenant du titre Pyramids FC éliminé en quart par l’AS FAR

Le tenant du titre, le Pyramids FC, est sorti de la Ligue des champions de la CAF après sa défaite 1-2 lors du match retour disputé au stade du 30 Juin au Caire, samedi 21 mars 2026. Après avoir fait match nul 1-1 à l’aller, les Égyptiens voient leurs espoirs s’arrêter en quarts de finale au profit de l’AS FAR Rabat.

La formation marocaine a pris sa revanche sur un duel qui rappelait la confrontation de la saison précédente — lorsque le Pyramids avait écarté les Militaires — et se qualifie pour le dernier carré. Sous la direction d’Alexandre Santos, les joueurs d’AS FAR ont fait preuve de maîtrise défensive et d’efficacité offensive, grâce notamment aux buts de Reda Slim et du capitaine Mohamed Rabie Hrimat. Le Pyramids a réduit l’écart en seconde période par l’intermédiaire de Fiston Mayele.

Le premier but est intervenu très tôt : à la 8e minute, Youssef El Fahli a lancé l’action en profondeur et Slim, après une passe dans la surface, a repris rapidement le ballon pour battre le gardien adverse Ahmed El‑Shenawy d’une frappe puissante, malgré une trajectoire déviée. Peu après, une tentative sur coup franc de Mohamed Chibi a failli remettre les deux équipes à égalité, mais le portier Ahmed Reda Tagnaouti a repoussé d’une belle parade (13e). Une éventuelle main dans la surface de Rabie Hrimat a également été examinée par le VAR ; l’arbitre a jugé le contact non intentionnel et a refusé le penalty (37e).

En seconde période, AS FAR a creusé l’écart sur corner lorsque leur capitaine a trouvé la tête pour inscrire un nouveau but. Plus tard, vers la 62e minute, Fiston Mayele a réduit la marque d’un geste acrobatique consécutif à un coup franc, mais cette réalisation n’a pas suffi à retourner la situation.

Publicité

Les Marocains attendent leur prochain adversaire

Malgré les assauts égyptiens dans le deuxième acte, la défense marocaine a tenu bon et scelle la qualification pour les demi‑finales. AS FAR affrontera le vainqueur du duel entre la RS Berkane et Al Hilal pour une place en finale.