Burna Boy: sa garde tire sur le mari d’une femme qu’il draguait dans une boite de nuit

Au Nigéria, la garde du chanteur Burna Boy a tiré sur des hommes dans un bar lors d’une dispute pour une femme. Activement cherché, l’artiste Burna Boy est pour l’heure introuvable.

Le célèbre chanteur nigérian Burna Boy est accusé d’avoir perturbé les activités d’une boîte de nuit à Lagos. En effet, lors de son passage dans le bar, l’un des cinq policiers commis à sa sécurité a tiré sur deux hommes dont l’un était le mari d’une dame que le chanteur voulait à tout prix courtiser.

Le drame s’est produit dans la nuit du mercredi 08 juin 2022 vers 4 heures du matin, à l’arrivée de Burna Boy dans le night Cub Ana sur l’île Victoria, à Lagos. Malgré qu’il soit déjà avec trois femmes, Burna Boy a tenté par deux fois sans succès de faire des avances à la femme de la victime qui profitait de la soirée avec ses amis.

Le chanteur n’a pas digéré la résistance du mari de la dame. S’en est suivie une altercation entre les deux hommes puis l’intervention du garde du corps de l’artiste, un inspecteur de police qui a sorti son arme et tiré sur deux hommes dont le mari de la dame.

A l’arrivée de la police, l’artiste et le tireur n’étaient plus sur les lieux mais les autres membres de sa garde rapprochée ont été mis aux arrêts. Selon la presse locale, activement recherché par la police, Burna Boy est introuvable. Il aurait déjà pris un vol pour l’Espagne où il devrait livrer un spectacle. L’une des victimes a reçu une balle dans la cuisse et l’autre à la tête. Ils sont pris en charge à l’hôpital universitaire de l’État de Lagos, à Ikeja à leurs frais.