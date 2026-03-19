Burkina: WAF engrange un bénéfice de 567 millions de dollars australiens grâce aux mines de Sanbrado et Kiaka

West African Resources (WAF) publie des résultats 2025 marqués par une forte rentabilité et une production aurifère accrue au Burkina Faso : le groupe annonce un bénéfice net de 567 millions de dollars australiens (environ 229,1 milliards FCFA) pour un chiffre d’affaires de 1,54 milliard AUD (≈622,3 milliards FCFA), soutenus par des prix de l’or élevés et la montée en capacité de ses actifs.

Le bénéfice net 2025 plus que double celui de l’exercice précédent (246,2 millions AUD), selon les comptes du groupe. WAF met en avant une discipline opérationnelle et une maîtrise des coûts, qui ont permis d’améliorer les marges malgré des investissements persistants pour la mise en service et la montée en puissance de nouveaux ouvrages. Le groupe affiche par ailleurs une trésorerie disponible supérieure à 500 millions AUD (≈202,0 milliards FCFA), position qui lui donne une latitude financière pour ses programmes d’investissement.

Sur le plan opérationnel, la production annuelle du groupe dépasse les 300 000 onces d’or, portée principalement par la mine de Sanbrado et par Kiaka, ce dernier ayant commencé une mise en production progressive en 2025. Sanbrado reste l’actif historique et le principal contributeur, avec 205 228 onces produites au cours de l’année. WAF signale que la contribution conjointe de ses deux principales mines devrait être pleine en 2026.

Cadre institutionnel, ressources et projets additionnels

Les relations entre WAF et l’État burkinabè évoluent : les autorités locales ont indiqué leur intention d’augmenter la participation publique dans Kiaka de 15 % à 40 % via l’acquisition de 25 % supplémentaires. Kiaka est présenté par le groupe comme l’actif le plus prometteur du portefeuille, avec des ressources déclarées de 4,4 millions d’onces et une durée d’exploitation estimée à environ 20 ans dans les études internes.

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Au-delà de Kiaka et Sanbrado, WAF détient des projets satellites susceptibles d’apporter des volumes complémentaires. Le gisement de Toega est cité avec des réserves exploitables estimées à 569 000 onces ; son développement pourrait générer, selon les scénarios techniques du groupe, quelque 81 000 onces supplémentaires sur une période d’environ sept ans.

La direction générale, par la voix de Richard Hyde dans une note datée du 17 mars, attribue ces résultats à des actifs à forte productivité et à une stratégie « disciplinée » axée sur la réduction des coûts unitaires et sur la sécurisation des flux de trésorerie. Le groupe maintient des programmes d’exploration destinés à accroître et à convertir les ressources, afin de soutenir la durée de vie des mines

Dans le contexte actuel de marchés, où l’or conserve un rôle de valeur refuge, West African Resources maintient un profil financier et opérationnel renforcé, tout en poursuivant ses travaux d’optimisation et d’extension des ressources

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