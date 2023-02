Burkina: réinhumation des restes de Thomas Sankara et de ses douze compagnons

Exhumés en mai 2015, les restes du corps du président Thomas Sankara et de ses douze compagnons seront réinhumés courant février 2023, suivi de cérémonies religieuses et militaires.

Sur décision du juge d’instruction, les corps du président Thomas Sankara et de ses douze compagnons de la Révolution démocratique et populaire (RDP) avaient été exhumés, le 25 mai 2015, pour les besoins de la procédure judiciaire. Après le procès, le Gouvernement a déclenché le processus d’organisation des obsèques qui conduira à la réinhumation courant février 2023.

« Cette réinhumation se fera selon les rites funéraires coutumiers suivi de cérémonies religieuses et militaires. Par la suite, une cérémonie nationale et internationale d’hommage aux victimes sera organisée le 15 octobre 2023, pour honorer leurs mémoires. » peut-on lire sur la note de la primature, signée par Jean Emmanuel Ouédraogo, Porte-parole du gouvernement. « Les détails pratiques et le chronogramme du volet organisationnel seront communiqués ultérieurement. L’officier de Garnison de Ouagadougou est à la disposition des familles des défunts pour les détails de l’organisation. », ajoute la note.