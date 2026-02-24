Benin Web TV
LIVE

Burkina : quatre hauts magistrats et trois douaniers condamnés pour corruption

La justice burkinabè a prononcé des peines privatives de liberté à l’encontre de plusieurs membres de la magistrature. Le jugement est tombé mardi 24 février devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Koupéla, située à environ cent kilomètres de la capitale.

Le · MàJ le
Société
374vues
Burkina : quatre hauts magistrats et trois douaniers condamnés pour corruption
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

La justice burkinabè a prononcé des peines privatives de liberté à l’encontre de plusieurs membres de la magistrature. Le jugement est tombé mardi 24 février devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Koupéla, située à environ cent kilomètres de la capitale.

Le dossier examinait des faits instruits depuis l’ouverture du procès, le 16 janvier dernier. Après plusieurs audiences, le tribunal a rendu sa décision mardi, mettant ainsi un terme à un dossier sensible impliquant des acteurs du système judiciaire et des services de l’État.

Parmi les prévenus figuraient des magistrats, des avocats ainsi que des agents des douanes, poursuivis pour des infractions liées à la corruption, au blanchiment de capitaux et à la concussion. Ces chefs d’accusation ont constitué le cœur des débats tout au long de l’instruction et de l’audience publique.

Publicité

Les magistrats étaient notamment mis en cause pour avoir accepté des avantages indus afin d’ordonner un non‑lieu en faveur de douaniers poursuivis pour concussion, selon les éléments présentés pendant le procès.

Détails des accusations et déroulé du procès

Les poursuites visaient principalement l’échange d’avantages entre les différentes parties et la volonté présumée d’éluder les conséquences pénales pour des agents publics. Les chefs retenus — corruption, blanchiment et concussion — traduisent l’ampleur des manquements reprochés aux prévenus.

Après plus d’un mois d’audiences, la chambre correctionnelle a donc tranché en condamnant plusieurs protagonistes à des peines d’emprisonnement, marquant une étape importante dans ce dossier où se mêlent défaillances institutionnelles et atteintes à la probité publique.

Publicité

Articles liés

Sénégal : un projet de loi veut porter les peines contre l’homosexualité de 1–5 ans à 5–10 ansBénin : la CRIET refuse la liberté provisoire au député Soumaïla Sounon BokéBurkina Faso : un incendie dévaste plus de 140 tonnes de coton à DoussiBénin: deux ans de prison requis contre Schadrac Houngnibo pour diffusion de fausses nouvelles
Merci pour votre lecture — publicité