Burkina: plus de 400 kg de drogue saisis à Ouagadougou

- Publicité-

Dans un communiqué vendredi, la police nationale du Burkina Faso a annoncé avoir saisi plus de 400 kg de drogue à Ouagadougou, la capitale du pays.

La lutte engagée contre le trafic de drogue en milieu urbain se poursuit au Burkina Faso. Vendredi 05 janvier, la police nationale, a, à travers l’Unité Anti-Drogue (UAD), en collaboration avec la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC), mis fin aux activités d’un important réseau de trafiquants de drogue dans la ville de Ouagadougou.

Au nombre de cinq (05), ces individus s’adonnaient au trafic de cannabis notamment à Ouagadougou dans les quartiers tels Bendogo, Bonheur-Ville, Dassasgho, Kossodo, Patte d’Oie, Songnaaba, Wayalghin, Wemtenga et Zone I, sur des sites d’orpaillage dans la zone de Kalsaka et dans certains pays voisins.

Relativement au mode opératoire du groupe, ses membres faisaient venir, via les transporteurs depuis des pays voisins, des sacs de 50 Kg et des pneus de véhicules-remorques contenant du cannabis conditionné sous forme de plaquettes. Une fois à Ouagadougou, ils convoyaient leurs marchandises à l’aide de taxi-moto au domicile d’un des leurs.

- Publicité-

Y étant, toute la quantité de cannabis reçue était récupérée et le groupe procédait à sa vente et à sa livraison au profit d’autres dealers dans la ville de Ouagadougou, sur les sites d’orpaillage susmentionnés et une autre partie était embarquée dans les gares en direction de certains pays voisins.

Il est à noter que ce groupe est le principal réseau de distribution de cannabis dans la ville de Ouagadougou.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont pu saisir, au moment du démantèlement du gang, 435 plaquettes de cannabis d’un poids total de 435,10 Kg estimé à plus de 30.000.000 FCFA, un (01) tricycle, quatre (04) motos et du numéraire.

- Publicité-

Environ 587 Kg de drogue saisis en 2023

En rappel, au cours de l’année 2023, l’UAD a saisi environ 587 Kg de drogue, 147 Kg de faux médicaments et 918 bouteilles de boissons frelatées.

Aussi, 223 personnes ont été interpellées pour fait de drogue et 127 présumés dealers de drogue ont été conduits devant les autorités judiciaires compétentes.