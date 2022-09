Burkina: le président Damiba veut remettre le pays « sur les rails du progrès »

Le président Burkinabé, Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a appelé dimanche 04 septembre, à une synergie d’action et promis mettre en œuvre, toutes les mesures nécessaires pour remettre le pays « sur les rails du progrès ».

Dans un discours à la nation dimanche, le président Damiba a fait le bilan de ses 05 mois de gestion à la tête de l’Etat burkinabé. Dans son message, Damiba estime que la gravité de la situation interpelle « notre conscience sur le sacrifice individuel et collectif que nous devons consentir« .

« C’est le prix à payer pour inverser la tendance et saisir enfin l’opportunité d’honorer notre histoire et de façonner notre devenir », a insisté M. Damiba. C’est pourquoi, a-t-il martelé, « nous allons mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, pour d’abord reprendre le contrôle total de notre territoire et ensuite remettre notre pays sur les rails du progrès ».

Le président Damiba explique à cet effet, qu’il s’agira « de poursuivre et d’intensifier les actions militaires, afin de réduire au maximum les capacités de nuisance de l’ennemi. Les nouveaux équipements militaires déjà acquis ou d’autres en cours d’acquisition nous permettront de restreindre davantage et de façon décisive la liberté de manœuvre des groupes qui refusent toujours la main tendue de la Nation ».

Une réorganisation en profondeur du dispositif militaire

« Le moral de nos troupes étant un facteur décisif de cette guerre, les mesures concernant les conditions de vie et de travail des Forces de Défense et de Sécurité, des Groupes communaux de veille et de défense patriotique, seront renforcées.

Cela s’accompagnera d’une réorganisation en profondeur de notre dispositif opérationnel afin de mettre en place un maillage territorial adapté à l’évolution de la menace. Cette nouvelle structuration est déjà en cours de déploiement. Elle permettra non seulement de répondre aux besoins sécuritaires de proximité, mais facilitera également l’appropriation par les communautés de leur propre sécurité ».

Parallèlement, le dialogue initié à la base et qui produit déjà des effets concrets, selon les autorités burkinabé, va être renforcé. Sur le plan de la gouvernance, des réformes majeures seront mises en route pour remettre l’administration publique au service des administrés. Les réformes concerneront également l’animation de la vie politique.

Sur le plan de la coopération, « nous sommes très reconnaissants aux pays amis du Burkina Faso, des efforts faits à l’endroit de notre peuple en cette période décisive de son histoire », a dit le chef d’Etat burkinabé.