Burkina: le patron de la junte Paul Henri Damiba ouvre le bal des concertations

Plus de temps à perdre pour le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba. L’actuel homme fort de Ouagadougou, après le coup d’Etat qui a mis fin aux fonctions présidentielles de Roch Kaboré, a ouvert mardi, le bal des concertations avec les forces vives de la nation.

Le Burkina Faso a fermé lundi 24 janvier 2022, la page de Roch Kaboré. Dès lors, une nouvelle page s’est ouverte et a pour meneur de jeu, le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba. Prenant le pouvoir au prix de la force lundi soir, le nouvel homme fort du Burkina Faso a annoncé un calendrier électoral à travers un communiqué lu à la télévision nationale par le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR).

Ledit calendrier, précisait le communiqué, sera publié après consultation des forces vives de la nation. Et parlant de consultation, Paul Henri Damiba ne veut surtout pas perdre de temps dans cette période particulière de la vie politique du pays. Ainsi, il a ouvert mardi, le bal des concertations et a rencontré la hiérarchie militaire et les secrétaires généraux des ministères à qui il avait été demandé la veille, l’expédition des affaires courantes après la dissolution du gouvernement.

Paul Henri Damiba a également rencontré les responsables des corps paramilitaires comme la police, la douane, la garde de sécurité pénitentiaire, les eaux et forêts, la police municipale. Le calendrier annoncé, devrait permettre le « retour à un ordre constitutionnel accepté de tous » au Burkina Faso.