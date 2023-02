Burkina: le gouvernement réquisitionne 200 Kg d’or « pour un motif de nécessité publique »

Se basant sur l’article 16 du Code minier, l’Etat burkinabè a réquisitionné 200 kg d’or produit par la société canadienne SEMAFO. Selon les spéculations, il s’agit d’un moyen pour payer des armes en Russie, en Turquie, ou en Iran.

Selon l’information rapportée par MinesActuBurkina, les autorités detransition burkinabè ont réquisitionné 200 Kg d’or produit par la société canadienne Semafo. « L’information a été rendue publique dans un arrêté pris par le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre Boussim le 14 février 2023 » rapporte le média.

La réquisition se base sur l’article 16 du Code minier qui stipule : « Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être ni réquisitionnées, ni expropriées par l’Etat que pour un motif de nécessité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation fixée d’accord parties ou par un tribunal arbitral ou de droit commun ». A la suite de cette réquisition, le gouvernement va indemniser la société en question. Une indemnisation qui correspond à la valeur de l’or.

De l’or contre des armes ?

Malgré que l’utilisation de l’or pour l’achat d’armes soit illégale, certains pays africains utilisent cette forme de transaction pour s’équiper en armements. Alors que de telles transactions ne sont généralement pas transparentes, elles seraient très appropriées pour les autorités militaires au Burkina faso qui sont sous plusieurs sanctions. Dans certains pays africains disposant de mines d’or, l’or est être extrait illégalement et échangé sur le marché noir pour financer des activités illégales, comme les rebellions, l’achat d’armes…