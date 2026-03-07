Burkina : le Fonds minier de développement a mobilisé jusqu’a 86 milliards en 2025

Le Fonds minier de développement (FMD) du Burkina Faso a mobilisé 85,72 milliards FCFA en 2025, dont près de 59 % (50,83 milliards FCFA) ont été affectés au Fonds de soutien patriotique (FSP) et 41 % (34,89 milliards FCFA) consacrés aux projets de développement endogènes et aux Plans communaux de développement (PCD), a indiqué la présentation du bilan tenue à Ouagadougou.

Le Fonds minier de développement (FMD) du Burkina Faso a mobilisé 85,72 milliards FCFA en 2025, dont près de 59 % (50,83 milliards FCFA) ont été affectés au Fonds de soutien patriotique (FSP) et 41 % (34,89 milliards FCFA) consacrés aux projets de développement endogènes et aux Plans communaux de développement (PCD), a indiqué la présentation du bilan tenue à Ouagadougou.

Le bilan annuel a été présenté le 5 mars 2026 lors d’une réunion consacrée à l’état des ressources du FMD, présidée par Djibril Zoungrana, secrétaire permanent de la commission technique nationale des mines et du FMD (SP/CTNM-FMD). Des représentants des ministères en charge des Mines et de l’Économie ont participé à la session, dont l’un des objectifs déclarés était de renforcer la transparence dans la gestion et la répartition des recettes issues du secteur minier.

La répartition des recettes au fil de l’année montre une progression sensible entre les semestres. Au premier semestre 2025, les recettes du FMD se sont élevées à 35,10 milliards FCFA : 20,33 milliards FCFA (58 %) ont été orientés vers le FSP et 14,77 milliards FCFA (42 %) vers les projets locaux et les PCD. Au second semestre, la mobilisation s’est accrue à 50,62 milliards FCFA, avec 30,50 milliards FCFA (environ 60 %) alloués au FSP et 20,12 milliards FCFA (près de 40 %) consacrés aux initiatives communales et régionales.

Publicité

Facteurs de la hausse et impact sur l’assiette des recettes

Les responsables ont souligné plusieurs facteurs explicatifs de l’accroissement des ressources au second semestre. Jean-Jacques Kaboré, trésorier ministériel auprès du ministère en charge des Mines, a cité l’augmentation du cours de l’once d’or observée à partir de septembre 2025 comme un élément déterminant ayant renforcé les recettes perçues par le FMD. Dans un pays où l’or constitue la principale exportation, les variations des prix internationaux influent directement sur les montants reversés au fonds.

Par ailleurs, l’intégration des contributions issues de l’exploitation semi-mécanisée au dispositif du FMD au cours du second semestre a élargi l’assiette fiscale et ajouté des ressources nouvelles. Cette décision administrative a eu pour effet d’accroître les flux vers le fonds, reflétant une prise en compte plus large des formes diversifiées d’exploitation minière dans le dispositif de collecte.

Le FMD conserve ainsi une double vocation affichée : soutenir le Fonds de soutien patriotique, dispositif jugé nécessaire par les autorités dans un contexte sécuritaire complexe, et financer des investissements structurants au niveau local, en particulier dans les communes et régions concernées par l’activité minière. Lors de la réunion, une dizaine de participants issus des ministères en charge des Mines et de l’Économie ont débattu des mécanismes de répartition et des mesures visant à assurer une gestion transparente des ressources