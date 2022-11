Burkina: le délai pour le recrutement des supplétifs de l’armée prolongé

Les autorités burkinabé ont annoncé ce vendredi avoir prolongé le délai imparti au recrutement des supplétifs de l’armée. Au total, le gouvernement veut recruter 15 000 Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) au niveau national et 35 000 VDP au niveau communal.

« Le commandant de la Brigade de Veille et de Défense Patriotique (BVDP) a le plaisir d’informer l’opinion nationale et internationale qu’à la demande des populations des campagnes et de la diaspora, les délais pour le dépôt des dossiers entrant dans le cadre du recrutement des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont été rallongés », a annoncé ce vendredi, un communiqué du chef d’Etat-major de l’armée burkinabé.

Ainsi, initialement prévu jusqu’au 04 novembre 2022, le dépôt des dossiers va se poursuivre jusqu’au vendredi 18 novembre 2022.

En rappel, la BVDP recrute dans le cadre de la mobilisation populaire pour la défense du territoire national, 15 000 VDP au niveau national et 35 000 VDP au niveau communal. Les dossiers de candidature sont reçus du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00 dans les gouvernorats de région ou dans les Haut-commissariats pour les VDP nationaux et dans les préfectures pour les VDP communaux.

Les VDP doivent, selon les autorités burkinabé, « renforcer les rangs de l’armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ». L’armée burkinabé a perdu plusieurs hommes dans la guerre qui perdure entre elle et les groupes armés terroristes depuis plus d’une décennie. L’effectif de l’armée étant amoindri dans un contexte d’insécurité monstrueux, le nouveau chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré qui a décidé de faire la guerre aux groupes armés, a donc fait l’option de renchérir cet effectif à travers le recrutement stratégique des VDP.