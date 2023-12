Burkina: La Russie ouvre officiellement son ambassade à Ouagadougou

- Publicité-

La Fédération de Russie ouvrira officiellement son ambassade à Ouagadougou ce jeudi 28 décembre 2023. C’est ce qu’a déclaré un diplomate russe en Côte d’Ivoire, dans une interview accordée à TASS.

Selon l’ambassadeur russe accrédité au Burkina Faso avec résidence à Abidjan, SEM Alexey SALTYKOV, la Russie ouvrira son ambassade au Burkina Faso le 28 décembre. « L’ambassadeur de Russie en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, Alexeï Saltykov, organisera une cérémonie officielle de réouverture de l’ambassade à Ouagadougou avec la participation de responsables burkinabés, de représentants du corps diplomatique des pays amis, des médias et de compatriotes », a déclaré le diplomate dans une interview accordée à TASS.

« On n‘attendait pas mieux ; c’est la preuve que notre coopération est sur de bons rails, et je vous félicite pour le travail que vous avez personnellement abattu, pour que le dynamisme caractérise désormais la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie », a lancé le chef de la diplomatie burkinabè à l’ambassadeur russe, ce 27 décembre 2023.

Depuis la fermeture de l’ambassade russe au Burkina Faso en 1992, c’est la mission diplomatique russe à Abidjan qui s’occupe des relations diplomatiques entre Moscou et Ouagadougou. Le chef de la mission diplomatique russe en Côte d’ivoire, Alexeï Saltykov, exercera également temporairement les fonctions d’ambassadeur au Burkina Faso jusqu’à ce qu’un nouveau représentant diplomatique soit nommé à ce poste.