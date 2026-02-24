Benin Web TV
Burkina Faso : un incendie dévaste plus de 140 tonnes de coton à Doussi

Un violent incendie a détruit dimanche plus de 140 tonnes de coton dans le village de Doussi, dans la province des Balé, au Burkina Faso, provoquant d’importantes pertes pour une quatre-vingtaine de producteurs locaux.

Selon Sidwaya, relayé par Ouest Info, le feu s’est déclaré alors que le coton était stocké en attente de commercialisation. Une équipe de secours de la mine de Bagassi est intervenue, mais la nature extrêmement inflammable du coton a compliqué l’opération.

L’origine de l’incendie reste inconnue et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes. Pour ces producteurs, la perte est lourde : la vente de coton représente leur principale source de revenus annuels.

Au niveau national, la production de coton graine du Burkina Faso est estimée à 336 812 tonnes pour la campagne 2025-2026, en hausse de 15 % par rapport à l’année précédente, selon le Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA). Cette progression s’explique par l’augmentation des surfaces cultivées, qui atteignent désormais 391 407 hectares, soit 44 629 hectares de plus que la campagne précédente.

