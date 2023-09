Burkina Faso: un couple cultivateurs de cannabis appréhendé dans le Centre-Sud

- Publicité-

Dans le cadre de sa mission de lutte contre les stupfients, la police burkinabé a arrêté un couple cultivateurs de cannabis dans le Centre-Sud du pays.

Il s’agit d’un ressortissant de la commune de Tiébélé, province du Nahouri, région du Centre-Sud, qui s’était installé dans le village de Kampala. Dans ledit village, il s’adonnait à la culture du cannabis dans deux endroits, notamment à l’intérieur de son domicile et dans son champ.

Il se faisait aider dans cette activité illicite par son épouse qui l’appuyait également dans l’écoulement de la production.

Grâce à une mission conjointe effectuée par la Police Nationale, précisément l’Antenne Régionale de l’Unité-Anti-Drogue (UAD) de Pô, l’Armée et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la zone, le champ a été identifié et détruit. Quatre cent vingt-cinq (425) pieds de cannabis ont également été découverts et détruits. Les mis en cause ont été appréhendés et déférés devant les autorités compétentes pour la suite judiciaire.