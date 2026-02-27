Burkina Faso : un Américain accusé de viols sur mineures écope d’une peine de prison à vie

Le département de la Justice des États-Unis a fait savoir, le 26 février 2026, qu’un ancien membre du personnel de l’ambassade américaine au Burkina Faso a écopé d’une peine de prison à perpétuité pour des agressions sexuelles commises contre deux mineures.

Le département de la Justice des États-Unis a fait savoir, le 26 février 2026, qu’un ancien membre du personnel de l’ambassade américaine au Burkina Faso a écopé d’une peine de prison à perpétuité pour des agressions sexuelles commises contre deux mineures.

Il s’agit de Fode Sitafa Mara, âgé de 41 ans, reconnu coupable d’avoir commis des violences sexuelles sur deux adolescentes lors d’actes survenus en 2022 et 2023 au Burkina Faso. Les deux victimes, dont l’âge variait entre 13 et 15 ans au moment des faits, vivaient dans une extrême précarité, hébergées dans une maison privée d’accès à l’eau courante à proximité.

La résidence où se sont déroulés les faits était affectée au personnel diplomatique américain et, de ce fait, relevait de la juridiction des États-Unis, précise le communiqué officiel.

Publicité

Suite judiciaire et circonstances

La condamnation à la réclusion à perpétuité intervient après que l’accusé a été déclaré coupable des agressions portées contre les deux mineures. Le ministère de la Justice a rendu publique la décision et les éléments essentiels de l’affaire le 26 février 2026.

Les autorités ont souligné que la situation matérielle des victimes — pauvreté aiguë et logement sans eau courante — faisait partie du contexte des faits, tandis que la nature diplomatique du lieu a permis aux juridictions américaines d’engager les poursuites.