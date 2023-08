Burkina Faso: suspension de la délivrance de Visa pour la France

Les demandeurs de visa français depuis le Burkina Faso ont été informés de la suspension de la délivrance de ce document de voyage. Pour le moment, une note officielle des autorités française ne porte pas l’information, mais des demandeurs ont été alertés via des messages alors qu’ils attendaient une suite à leurs demandes.

Jusqu’à nouvel ordre, il n’est plus possibles d’obtenir le Visa pour la France depuis le Burkina Faso. Les opérations de demande sont suspendues, de même que la délivrance pour les dossiers déjà enregistrés. La réponse servie aux demandeurs en attente par la structure en charge du traitement des demandes en dit long.

« Dans un contexte de fortes tensions régionales, les services de l’ambassade de France ne sont pas en mesure de délivrer de visas jusqu’à nouvel ordre. Dès lors, nous vous informons que le centre de visas et le centre d’appels Capago sont fermés », a indiqué le CAPAGO, structure en charge du traitement des demandes de visa pour la France.

Toutefois, la structure s’engage à rembourser les demandeurs qui ont déjà soldé les frais de demande. L’opération de rembourser va débuter sous peu, sans démarche particulière de la part des demandeurs.

Cette décision est un coup dur pour les jeunes étudiants retenus dans le cadre de campus France. Désormais en sursis, ils sont peut-être en train de voir le rêve de toute une vie se briser.

Faut-il le rappeler, ces derniers jours, les rapports entre la France et le Burkina Faso se sont dégradés. Il y a eu d’abord la suspension par la France de « son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso ». En réplique, le Burkina Faso a mis fin à la convention fiscale de non double imposition avec la France, signée en 1965.