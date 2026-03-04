Burkina : SIATOL met en service un complexe industriel de transformation du soja à Ouagadougou

Le Burkina Faso a inauguré le 27 février à Kossodo, Ouagadougou, un nouveau complexe industriel dédié à la transformation du soja, une installation de près de 2 milliards FCFA destinée à accroître la transformation locale des oléagineux et à renforcer la filière soja nationale.

Le projet, porté par la Société industrielle de l’agroalimentaire pour la transformation des oléagineux (SIATOL), a bénéficié d’un soutien public comprenant la mise à disposition d’un terrain industriel de 3 520 m² et l’agrément au code des investissements, ainsi que d’appuis financiers. Parmi les partenaires privés figure un consortium bancaire et financier composé d’Ecobank Burkina Faso, Coris International et du fonds d’investissement Néré Capital.

Créée en 2010 et opérationnelle depuis 2011 avec des équipements d’occasion, SIATOL avait amorcé son activité de transformation de soja de manière modeste, en traitant un peu plus de 5 000 tonnes de 2013 à 2017. Le nouveau site industrialisé affiche désormais des capacités nettement supérieures : 40 tonnes de trituration de graines de soja par jour (environ 12 000 tonnes annuelles), 10 tonnes de raffinage d’huile par jour (soit 3 000 tonnes par an) et jusqu’à 100 tonnes d’aliments pour volailles et bétail par jour (près de 30 000 tonnes annuelles), avec un potentiel de production globale atteignant 130 000 tonnes selon les installations. L’unité fonctionne actuellement à environ 70 % de sa capacité.

Production, emploi et débouchés

Selon la direction de SIATOL, le choix du soja vise à valoriser une matière première riche en lipides et en protéines pour alimenter à la fois les marchés alimentaires et l’élevage. L’huile extraite, commercialisée sous la marque SIATOL, est présentée comme un produit entièrement transformé localement. Le raffinage permet d’enrichir le produit en vitamine A et d’améliorer son profil nutritionnel en acides gras essentiels.

Le tourteau résultant de la trituration constitue l’élément principal des rations pour poules pondeuses, poulets de chair et animaux d’élevage. SIATOL complète cette offre par des formulations incorporant du maïs, du son de blé et des compléments vitaminiques, ciblant ainsi deux segments : la consommation humaine via les huiles et l’alimentation animale via les aliments composés.

Sur le plan social et économique, l’entreprise déclare employer 145 salariés permanents en plus de nombreux travailleurs saisonniers. Elle affirme avoir contractualisé avec plus de 3 000 petits producteurs, notamment dans la province de la Sissili, pour sécuriser ses approvisionnements en graines de soja. Son réseau commercial compterait plus de 60 points de revente, générant plus d’une centaine d’emplois supplémentaires, tandis que des milliers d’éleveurs utiliseraient ses aliments distribués à l’échelle nationale.

SIATOL a également communiqué ses objectifs financiers et industriels : viser un chiffre d’affaires cumulé de 50 milliards FCFA sur les cinq prochaines années et procéder, d’ici la fin de 2026, à la construction d’une seconde unité de production d’aliments pour volailles et bétail d’une capacité annoncée de 200 tonnes par jour, ainsi qu’à l’installation d’une nouvelle ligne de trituration de 40 tonnes par jour.

