Burkina Faso : qui est DJ Domi, le créateur du concept « Aicha Trembler » ?

DJ Domi Leosgo, originaire du Burkina Faso, a pour mission de faire danser les villages de son pays. Son dernier titre, « Aicha Trembler », fait sensation sur Internet et a propulsé ce DJ sur le devant de la scène.

Dans une vidéo devenue virale, on peut voir Aicha danser sur la musique de DJ Domi. Cette vidéo a attiré l’attention de plusieurs acteurs du show-biz, dont Imilo le chanceux, qui a demandé à DJ Domi d’enregistrer le titre.

Le succès de cette vidéo a dépassé les frontières du Burkina Faso et a suscité un grand intérêt en Côte d’Ivoire. Sur les réseaux sociaux, plusieurs pages et personnalités ivoiriennes, notamment Crazy Mag, Willy Dumbo et Sublime Côte d’Ivoire, ont participé à la diffusion de la vidéo. La phrase « Aicha Trembler » a même été utilisée par les marques dans leur stratégie de communication digitale.

Soutien du BBDA

Le mercredi 26 juillet 2023, DJ Domi et Aicha ont été reçus en audience par le Dr Hamed dit Patindeda Patric LEGA, Directeur Général du Bureau burkinabè des droits d’auteur (BBDA). Ces personnalités culturelles du Burkina Faso ont connu une ascension fulgurante sur la toile ces derniers jours.

Selon le Directeur général du BBDA, l’objectif de cette rencontre est de capitaliser sur cette effervescence pour promouvoir la culture et améliorer l’image du Burkina Faso. Pour ce faire, le Directeur général du BBDA s’est engagé à produire un clip vidéo pour DJ Domi et à financer son voyage en Côte d’Ivoire. Cette initiative souligne l’importance de la culture et de la musique dans le rayonnement international du Burkina Faso.

