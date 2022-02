Burkina Faso: Paul-Henri Sandaogo Damiba échange avec les opérateurs économiques

Le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), Paul-Henri Sandaogo Damiba, a échangé mardi, avec les opérateurs économiques du Burkina Faso. L’économie et la sécurité ont été les principaux sujets qui ont marqué les échanges entre les deux parties.

Une délégation des opérateurs économiques conduite par le président de la Chambre du Commerce et d’industrie, Mahamadi Savadogo, a été reçue mardi, par le chef de la junte militaire du Burkina Faso. « Nous avons été bien entendus et bien écoutés. Et les autorités nous ont promis de voir les préoccupations du secteur privé en temps opportun, et de nous revenir », a déclaré le chef de la délégation à l’issue des échanges.

Selon le président de la Chambre de commerce et d’industrie, « les préoccupations tournent d’abord autour de la sécurité parce que la plupart de nos activités se mènent à l’intérieur du pays. Il y a beaucoup d’endroits où nous ne pouvons pas exercer librement. Ce qui freine le développement ». A cela s’ajoute l’arrêt de plusieurs projets notamment ceux de construction d’infrastructures routières, hôtelières, éducatives et sanitaires à cause de la situation sécuritaire, a-t-il souligné.

D’après le compte-rendu de la présidence, Mahamadi Savadogo a plaidé auprès du chef de l’Etat pour des négociations avec les partenaires du Burkina « afin d’éviter les blocages comme cela a été le cas dans d’autres pays pour que nous puissions continuer à faire tourner l’économie ».