Burkina Faso : Maxime Prévot plaide pour une coopération belge fondée sur le respect

En visite officielle à Ouagadougou du 26 au 28 août, le vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot a plaidé pour une coopération avec le Burkina Faso fondée sur le respect des choix des autorités burkinabè.

Au cours de ce déplacement de 72 heures, il a été reçu par son homologue Karamoko Jean Marie Traoré puis par le président du Faso Ibrahim Traoré. Cette séquence a remis au premier plan le dialogue bilatéral entre Bruxelles et Ouagadougou.

À l’issue de son audience du 27 août, Maxime Prévot a dit vouloir une coopération bâtie sur l’humilité, l’efficacité et la fraternité. Il a aussi affirmé que la Belgique souhaitait appuyer les priorités définies par la présidence et le gouvernement burkinabè, notamment à travers le plan R.E.L.A.N.C.E. 2026-2030.

Cette visite intervient après la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France le 26 juin 2026, puis l’expulsion à la mi-juillet de deux membres de la délégation de l’Union européenne à Ouagadougou. Le ministre belge a présenté l’appui de son pays comme un soutien aux priorités de l’État burkinabè, et non comme un dispositif de substitution.