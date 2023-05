Burkina Faso: l’UE soutient le processus électoral avec 15 millions d’euros

- Publicité-

L’Union européenne a annoncé mercredi qu’elle allait soutenir financièrement le processus électoral au Burkina Faso avec une enveloppe de 15 millions d’euros. Ce financement s’inscrit dans les priorités de la Transition et vise à assurer la réussite de ce processus crucial pour l’avenir du pays.

La Transition au Burkina Faso, qui doit mener à des élections libres et démocratiques, est un enjeu crucial pour l’avenir du pays. Pour soutenir ce processus, l’Union européenne a mis à la disposition du Burkina Faso une enveloppe de 15 millions d’euros. Cette aide financière sera consacrée à l’organisation des élections et à d’autres programmes de soutien, notamment dans les secteurs de la sécurité et de la défense.

Le gouvernement burkinabè avait mis en place un Comité technique pour actualiser le chronogramme de la Transition et le ramener à 24 mois, au lieu de 36 mois. Ce chronogramme tient compte de divers paramètres, tels que le taux de reconquête et de consolidation du territoire national, le taux de réinstallation des personnes déplacées internes et le taux de présence des services de l’Etat sur le territoire.

Le coût global de la mise en œuvre de ces actions prioritaires est de plus de 2 807 milliards F CFA (4,6 millions de dollars), dont 61,15 % seront financés par les ressources propres du budget de l’Etat, et 38,85 % nécessiteront un financement externe.

La nouvelle loi relative à la sécurité nationale adoptée mardi par le Parlement burkinabè s’inscrit dans cette perspective de consolidation de la Transition. Cette loi prend en compte la nécessité de rompre avec une conception trop sectorielle et cloisonnée de la sécurité pour adopter une vision plus participative et inclusive de la construction de l’action publique. Elle fait suite aux recommandations du forum national sur la sécurité nationale tenu en 2017.

Le soutien financier de l’Union européenne au processus électoral au Burkina Faso est une bonne nouvelle pour le pays, qui doit pouvoir organiser des élections libres et démocratiques pour tourner la page de la Transition.