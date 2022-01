Burkina Faso: l’opposition prête à apprécier la vision qui lui sera soumise par le MPSR

L’opposition burkinabé a pris acte ce jeudi, du coup de force militaire qui a eu lieu le lundi 24 janvier et de la démission du président Roch Kaboré.

Dans une déclaration, ce jeudi, les partis membres du cadre de concertation de l’opposition, ont fait savoir que « la crise multisectorielle dans les domaines sécuritaire, économique et social qui secoue notre pays depuis 2015 a atteint un niveau de gravité sans précédent durant toute l’année 2021 ». La déclaration ajoute, qu’en dépits des multiples interpellations de l’opposition, « le régime du président Roch Marc Christian Kaboré a été incapable d’apporter des réponses fortes aux préoccupations du peuple burkinabè ».

C’est dans ce contexte que, rappelle l’opposition, l’armée est intervenue pour mettre fin au régime de Roch Kaboré. Déclarant être consciente de la situation particulière actuelle du Burkina Faso, l’opposition dit prendre acte du changement de pouvoir intervenu le 24 janvier 2022 à travers les premières déclarations officielles du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR), ainsi que de la lettre de démission du Président du Faso. Aussi, a-t-elle déclaré sa disponibilité à apprécier la vision qui lui sera soumise par le MPSR.

Remettre le Burkina sur le bon chemin

Dans un communiqué lundi, les putschistes ont déclaré avoir mis officiellement fin aux fonctions du président Roch Kabore. Ce, en raison « de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements de la nation et de l’incapacité manifeste du pouvoir Roch Kabore à unir les burkinabé pour faire face efficacement à la situation et suite à l’exaspération des différentes couches sociales de la nation ».

D’après les militaires, ce coup d’Etat ne vise qu’une chose: « permettre au Burkina Faso de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces, afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté », a déclaré le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) qui regroupe toutes les forces de Défense et de Sécurité du Burkina Faso.