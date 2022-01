Burkina Faso: les putschistes rouvrent les frontières aériennes du pays

Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) a décidé ce mardi, de la réouverture des frontières aériennes du Burkina Faso dont il a ordonné la fermeture, le lundi 24 janvier 2022, après avoir renversé le président Roch Kaboré.

Moins de 24 heures après leurs fermeture, les frontières aériennes du Burkina Faso sont désormais ouvertes. La décision a été prise par les nouvelles autorités du pays qui ont pris le pouvoir, après le coup d’Etat démarré par une mutinerie dans les casernes le lundi 24 janvier 2022.

Le communiqué renseigne que les frontières terrestres restent fermées, sauf pour les véhicules et camions humanitaires, et les véhicules transportant des produits et denrées de première nécessité ou des produits et équipements destinés aux Forces de défense et de sécurité. Toutefois, le document ne précise pas si cette ouverture des frontières concerne le Mali, avec lequel le Burkina avait fermé ses frontières, à la suite des sanctions de la CEDEAO contre ce pays.

Des compagnies aériennes boycottent le Burkina

Au regard de la situation actuelle du Burkina Faso, plusieurs compagnies aériennes ont annulé leur vol à destination de Ouagadougou. Lundi, Air France a annulé ses deux vols qui étaient prévus pour la soirée. Ce mardi, on apprend que la compagnie aérienne Tunisair a elle aussi, annoncé la suspension de ses vols en destination de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, à la suite du coup de force militaire.