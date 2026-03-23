Burkina Faso : « l’équipe nationale n’est pas là pour asseoir des gens » (Amir Abdou)

Le nouveau sélectionneur des Étalons, Amir Abdou, a dévoilé une liste de 25 joueurs pour deux matches amicaux contre la Guinée-Bissau programmés les 28 et 31 mars 2026 à Ouagadougou, et a résumé, lors d’une conférence de presse tenue le 23 mars, sa logique de sélection en insistant sur le caractère méritocratique et temporaire des convocations. Cette double confrontation au Stade du 4‑Août constituera la première sortie à domicile du technicien franco‑comorien à la tête du Burkina Faso.

Face aux médias, Abdou a rejeté l’idée que la sélection nationale puisse servir de lieu de confort pour des joueurs installés durablement : selon lui, l’équipe doit rester équilibrée et ouverte aux performances individuelles. Les joueurs retenus doivent justifier leur présence sur le terrain ; ceux qui ne répondent pas aux attentes retourneront à leur club pour travailler en vue d’une éventuelle future convocation. Le message central délivré par le technicien était centré sur la responsabilité individuelle et le respect de l’institution nationale.

Le staff a également voulu clarifier sa vision du groupe : si un onze type existe déjà dans la tête du sélectionneur, la liste comprend des éléments de complément destinés à garantir la profondeur et la concurrence au sein de l’effectif. Abdou a insisté sur l’importance de l’état d’esprit des remplaçants, rappelant que les joueurs classés du douzième au vingt‑cinquième poste doivent afficher la même détermination que les titulaires afin d’éviter toute frustration et d’entretenir une dynamique collective.

Sélection, nouveautés et calendrier

Parmi les convocations, plusieurs noms font leur apparition ou leur retour : Lohan Doucet et Elohim Kaboré figurent parmi les nouveaux intégrés, tandis que Dylan Ouédraogo est rappelé dans la sélection. Le sélectionneur a expliqué que ces choix répondent à un impératif d’équilibre collectif et à des observations menées lors de ses séances de suivi et d’échanges avec les joueurs.

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Depuis sa prise de fonctions, l’ancien entraîneur des Comores et de la Mauritanie a multiplié les contacts avec les cadres du groupe et a tenu un discours franc, ciblé sur les exigences attendues au niveau international. L’approche affichée par Abdou combine exigence tactique et management humain, avec une volonté de créer une concurrence saine entre les éléments de l’effectif.