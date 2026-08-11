Burkina Faso : le secteur de la santé digitalise ses procédures administratives

La plateforme e-AGRÉMENT-MS doit permettre au Burkina Faso de dématérialiser les procédures administratives liées au secteur de la santé. Le dispositif vise notamment les établissements privés de santé, avec l’objectif de réduire les délais de traitement et d’améliorer le suivi des dossiers.

Le ministère burkinabè de la Santé a lancé officiellement, le vendredi 7 août, la plateforme e-AGRÉMENT-MS, selon un communiqué du Service d’information du gouvernement publié le 8 août. Cet outil doit accompagner la digitalisation progressive des services administratifs du secteur.

La plateforme concerne en particulier les démarches relatives aux établissements privés de santé. Elle doit permettre aux usagers et aux opérateurs concernés de déposer leurs demandes en ligne, tout en facilitant le traitement et le suivi des dossiers par l’administration.

Le gouvernement présente cette dématérialisation comme un moyen de simplifier les procédures et de limiter les délais liés au traitement administratif. Les modalités précises de déploiement et le calendrier d’extension de la plateforme n’ont toutefois pas été détaillés dans les informations disponibles.

Avec e-AGRÉMENT-MS, le ministère de la Santé poursuit l’intégration des outils numériques dans la gestion des services publics. L’initiative doit également améliorer la traçabilité des demandes concernant les structures privées de santé.