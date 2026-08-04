Sécurité sanitaire au Bénin: le Conseil d’administration du LNCQPSEA installé

​Le gouvernement béninois franchit une nouvelle étape dans l’opérationnalisation du Laboratoire national de Contrôle de Qualité des Produits de Santé, de l’Eau et des Aliments (LNCQPSEA).

Officialisée par le décret n°2026-415, les membres du conseil d’administration de ce mécanisme de contrôle désignés en conseil des ministres du 1er juillet ont été installés marquant ainsi le démarrage effectif de la gouvernance de cet établissement créé en mai 2026.

Cet organe délibérant, nommé pour un mandat de trois ans renouvelable, regroupe des représentants de la Présidence de la République et de six ministères sectoriels.

​Dodji Ange Dossou à la tête de l’organe de gouvernance

​La présidence du Conseil d’administration a été confiée à Dodji Ange Dossou, expert reconnu dans le domaine de la sécurité sanitaire et du contrôle de conformité.

Son parcours inclut des fonctions de directeur de l’Agence nationale de Contrôle de la Qualité des produits, de conseiller spécial au ministère de la Santé et de membre du Conseil de surveillance de l’Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection.

Il aura pour responsabilité de guider l’orientation stratégique de l’institution dans sa mission de contrôle des médicaments, de l’eau et des produits alimentaires.

​Des infrastructures modernes en appui à la sécurité sanitaire

​Cette restructuration institutionnelle s’inscrit dans la politique globale de protection de la santé publique et des consommateurs. Pour soutenir ces missions de contrôle, un complexe de laboratoires aux normes internationales est actuellement en construction à Abomey-Calavi, avec l’appui financier de la Banque mondiale.

L’association de cette gouvernance installée et de ces équipements de pointe vise à garantir une surveillance rigoureuse et pérenne de la qualité des produits distribués au Bénin.