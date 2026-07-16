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Bénin: le ministère public requiert le bénéfice du doute au tiktokeur Billy

Nouveau développement devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans le dossier impliquant Billy, un tiktokeur béninois.

Edouard Djogbénou
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Bénin: le ministère public requiert le bénéfice du doute au tiktokeur Billy
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Lors de la dernière audience consacrée au dossier du tiktokeur « Billy », le Procureur spécial a formulé ses réquisitions en demandant la relaxe du prévenu au bénéfice du doute.

​Alors que le tiktokeur faisait l’objet de poursuites judiciaires, la phase des réquisitions a marqué un tournant favorable pour la défense. Le ministère public a estimé que les éléments de preuve réunis au dossier ne présentaient pas une certitude suffisante pour entrer en voie de condamnation.

​En conséquence, le Procureur a requis qu’il plaise à la cour de prononcer la relaxe de l’accusé au bénéfice du doute.

​En attente du verdict de la Cour

​Cette position de l’organe de poursuite est une étape déterminante pour le tiktokeur Billy. Bien que les réquisitions du Procureur ne lient pas formellement les juges de la CRIET, elles orientent généralement la décision finale de la juridiction spéciale.

​La Cour a mis le dossier en délibéré et rendra sa décision finale lors d’une prochaine audience.

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