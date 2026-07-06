Bénin: la lutte s’intensifie contre le pesticide SNIPER 1000 EC DDVP à Abomey et Bohicon

La traque contre la commercialisation du pesticide SNIPER 1000 EC DDVP s’accélère sur l’ensemble du territoire béninois. Seulement deux jours après l’entrée en vigueur de la décision gouvernementale ordonnant son retrait immédiat du marché, une opération d’envergure menée le 3 juillet 2026 a permis de mettre la main sur 85 flacons de ce produit toxique dans les communes d’Abomey et de Bohicon.

​Cette descente coordonnée a été pilotée par la Direction départementale de l’Industrie et du Commerce du Zou et des Collines (DDIC-ZC), sous la houlette de sa directrice départementale, Rachidath Adégoké, et avec l’appui opérationnel de la Police républicaine. Cette action s’inscrit en droite ligne avec la décision actée en Conseil des ministres le 1er juillet 2026.

Selon les informations de Fraternité FM, cette descente a porté du fruit. L’opération qui a ciblé plusieurs commerces a permis la saisie de plusieurs flacons du produit dont l’usage est interdit. Le bilan de cette saisie se détaille comme suit :

​48 flacons de 100 ml ;

​21 flacons de 250 ml ;

​2 flacons de 250 ml avec pistolet ;

​8 flacons de 300 ml ;

​6 flacons de 600 ml.

​Parallèlement à ces opérations de saisie, les autorités ont déployé une vaste campagne de sensibilisation. Des affiches explicites ont été placardées dans les zones stratégiques d’Abomey et de Bohicon afin d’informer les commerçants et les usagers sur les dangers sanitaires liés à ce produit.

Le gouvernement rappelle que le SNIPER 1000 EC DDVP contient du dichlorvos, une substance classée comme hautement dangereuse. Son usage en agriculture est désormais strictement interdit au Bénin en raison de sa toxicité avérée pour la santé humaine.