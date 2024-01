Burkina Faso : le Premier Ministre fait don de 5.000.000FCFA aux femmes déplacées internes

- Publicité-

Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, le Premier Ministre Burkinabé a rendu visite aux femmes déplacées internes le lundi 1er janvier 2023. Au cours de sa visite, il a fait don d’une somme de 5.000.000FCFA.

Le 1ᵉʳ janvier 2024, le Premier ministre burkinabè, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, s’est rendu à Ouahigouya pour rencontrer les femmes déplacées internes et les hôtes du Yatenga. Ces femmes, qui sont des productrices de compost bio et de légumes, ont reçu une aide financière de 5 millions de F CFA de la part du Chef du Gouvernement.

Très heureuse de ce don, les bénéficiaires ont manifesté leur reconnaissance à leur donateur. « Nous sommes immensément contentes, car nous avons été honorées par la présence de SEM le Premier ministre et des membres du gouvernement. Ils nous ont offert un grand cadeau salvateur. Nous allons multiplier cet argent à 100 millions F CFA dans les 10 ans à venir », a soutenu la présidente de l’Association de Développement durable des Femmes déplacées internes, réfugiées et hôtes du Yatenga (ADFDD/B), Salamata Ganamé.

Les femmes de l’association ont également ont traduit leurs remerciements au Premier ministre et sa délégation. « Nous sommes très heureuses du fait que le Premier ministre et les membres du gouvernement nous ont rendu visite sur notre site de production et commercialisation du compost bio. Nous remercions Dieu et saluons le gouvernement de la Transition d’avoir pensé aux femmes vulnérables. Que Dieu leur bénisse et leur accorde 30 ans de pouvoir, car cela va nous permettre de réaliser tout ce que nous souhaitons », a déclaré la première responsable Salamata Ganamé.

Pour finir, elles ont lancé un appel auprès des bonnes volontés entre autres, pour l’augmentation des fosses fumières, mais aussi pour acquérir un groupe électrogène ou une installation solaire et un moyen de transport afin d’accroître conséquemment le compost bio au profit des producteurs agricoles du Burkina Faso

Pour rappel, l’Association, composée de 110 femmes dont 50 PDI, 30 refugiées et 30 hôtes, a pour objectif de promouvoir l’utilisation du compost pour pallier les problèmes de fertilité des sols et préserver l’environnement de façon durable. En plus de la production du compost, les femmes exploitent une superficie 0,5 hectare de production agricole.