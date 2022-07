Burkina Faso: le gouvernement marque son accord pour la 28è édition du FESPACO

La 28è édition du FESPACO aura lieu du 25 février au 04 mars 2023 comme annoncé en 2021 par Moussa Alex Sawadogo, délégué général du FESPACO. Cette énième édition, est axée sous le thème : « Cinémas d’Afrique et culture de la paix », et a reçu l’accord du gouvernement burkinabé.

Le gouvernement burkinabé met les bouchées doubles pour que la prochaine édition du FASPACO soit une réussite mondiale. Mercredi, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif aux préparatifs de la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Ce rapport fait le point des activités déjà réalisées ainsi que celles en cours de réalisation. Il s’articule autour des actions de communication, de la recherche et de la sélection de films, de la définition des sections de films, des rencontres professionnelles, des différents événements, des équipes de travail et de la déclinaison des espaces et des lieux dédiés au FESPACO.

Le Conseil a marqué son accord pour l’organisation de cette 28ème édition du FESPACO du 25 février au 04 mars 2023, sous le thème : « Cinémas d’Afrique et culture de la paix ».

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ou FESPACO est l’un des plus grands festivals de cinéma africains. Créé en 1969 sous le nom de « Premier festival de Cinéma Africain de Ouagadougou », il se déroule tous les deux ans à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

La 27è édition du FESPACO, a connu la participation de 64 pays avec 1500 films de 52 pays à sélectionner, 239 œuvres sélectionnées, 500 projections, 32 communications autour du thème du festival et 1200 professionnels de médias accrédités.