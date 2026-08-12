Burkina Faso : l’accélération du thermique pour renforcer l’autonomie énergétique

Le Burkina Faso accélère le développement de ses capacités thermiques pour répondre à la hausse de la demande d’électricité et réduire sa dépendance aux importations. La centrale Bobo 2, mise en service le 7 août à Bobo-Dioulasso, constitue l’une des dernières installations entrées dans le parc national.

Depuis le début de l’année 2026, plusieurs projets thermiques ont été engagés ou achevés au Burkina Faso. Cette dynamique vise à renforcer l’offre disponible dans un pays où l’accès à l’électricité demeure particulièrement limité en milieu rural.

La mise en service de Bobo 2 intervient dans un contexte de pression croissante sur le système électrique. La progression de la consommation, combinée à la dépendance structurelle à l’égard des importations d’électricité, pousse les autorités à développer plus rapidement les capacités de production nationales.

Une réponse à la hausse de la demande

Le recours aux centrales thermiques permet d’ajouter rapidement des capacités au réseau et de soutenir l’alimentation des principaux pôles urbains et industriels. Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, fait partie des zones où la demande électrique accompagne l’activité économique et l’urbanisation.

Cette stratégie ne règle toutefois pas à elle seule les difficultés d’accès à l’électricité. Elle doit également s’accompagner du renforcement des réseaux de transport et de distribution, ainsi que de solutions adaptées aux localités rurales encore insuffisamment desservies.

La multiplication des projets thermiques traduit ainsi la volonté de Ouagadougou de réduire les interruptions d’approvisionnement et d’améliorer son autonomie énergétique. Les informations disponibles ne précisent pas la capacité exacte de la centrale Bobo 2 ni sa contribution chiffrée à la production nationale.